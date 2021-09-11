أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر.. «أرامكو أعلنتها»

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط في المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة، خلال شهر سبتمبر الجاري، كما أعلنت أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، أعلنت الشركة تثبيت أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر، لتظل مثلما كانت في أغسطس الماضي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر سبتمبر

بنزين 91:

2.18 ريال لكل لتر

بنزين 95:

2.33 ريال لكل لتر

ديزل:

0.52 ريال لكل لتر

غاز البترول المسال:

0.75 ريال لكل لتر

وتعدل شركة أرامكو أسعار منتجات الطاقة، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

أرامكو تُراجع أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهريا

وتراجع شركة أرامكو عادة أسعار المحروقات في المملكة العربية السعودية بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وتعد الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة في المملكة العربية السعودية قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث يتمّ تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه في المملكة.

وكانت شركة «أرامكو» السعودية قد أعلنت في فبراير 2020 تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى من ربع سنوية إلى شهرية.

وسبق وأكدت شركة «أرامكو» أنَّه لضمان جودة البنزين طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات اللازمة، ويتمّ حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه عن طريق البصر، والتحكم في جودته خلال الضخ.