وزيرة البيئة عن مزاعم حادث الساحل: «سمكة القرش بتهبش حتة من الجسم»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة وردها بلاغٌ بأن أحد الغطاسين في قرية مراسي أصيب بعضة من سمكة القرش وجرى نقله إلى المستشفى، موضحةً: «المتخصصون قالوا إن ما حدث للغطاس قطع واضح بآلة حادة، لأن القطع مستقيم ولا توجد أي علامة لأسنان، وأؤكد أن جرح الغطاس ليس بسبب كائن بحري أيا كان نوعه .. سمكة القرش بتهبش حتة من الجسم».

الساحل الشمالي المصري لم يشهد أي هجوم لأسماك القرش

وأضافت فؤاد خلال تصريحات تلفزيونية، أن السجلات الدولية التي تسجل مثل هذا النوع من الحوادث على مستوى العالم، تذكر أن الساحل الشمالي المصري لم يشهد أي هجوم لأسماك القرش في الفترات الماضية سواء القريبة أو البعيدة، لكن جرى تسجيل هجوم لأسماك القرش في شاطئ البحر المتوسط، والبحر الأحمر.

رد فعل الوزارة على البلاغ

وتابعت، أن الوزارة حين وردها البلاغ الذي حدث، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث وتم مسح 7 كم في ناحية قرية مراسي وبعمق 500 متر، علما بأن الحادث الذي تعرض له المصاب كان على عمق 300 متر، ولم يتم العثور على أي نوع من أنواع أسماك القرش موجودة في هذه المنطقة.

وأوضحت: «وبالتوازي، كان هناك فريق موجود على الشواطئ يقوم باستجواب وسؤال لزملاء الغطاس وكل المتواجدين على الشاطئ في ذلك التوقيت وكلهم قالوا إنهم لم يشاهدوا شيئا من هذا القبيل».

وأشارت، إلى أن الوزارة وردها أكثر من بلاغ لحوادث مشابهة في منطقة البحر الأحمر، وعندها كان يتم تحديد شكل الإصابة لمعرفة عمر سمكة القرش وذلك من خلال متخصصين مصريين تدربوا في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر».