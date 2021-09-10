وزيرة البيئة تفجر مفاجأة بشأن «حادث الساحل الشمالي»: ليست سمكة قرش

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهات بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء المحميات والحياة البحرية والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، للوقوف على حقيقة مزاعم تعرض أحد العاملين المنوط بهم مراقبة الشواطئ بإحدى قرى الساحل الشمالي بالبحر المتوسط، لهجوم من سمكة قرش، أثناء ممارسة عمله في مسح الشاطئ بصفة دورية يوميا، لمعرفة أماكن الصخور، وتوجيه المصطافين لأماكن أخرى للسباحة.

الأطباء المعالجون: ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري

وفجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، مفاجأة بإعلانها أن اللجنة المشكلة أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجوم من سمكة قرش، كما قام الأطباء المكلفون بعلاج المصاب بفحص الإصابة وأفادوا بأنها ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري.

كما قام خبراء وزارة البيئة بالانتهاء من أعمال فحص الجرح، وانتهت إلى عدم تطابق شكل الإصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التي تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر، مؤكدين أن الإصابة قد تكون ناتجة عن جسم معدني حاد، وهو ما تطلب اتخاذ ما يلزم من جهات الاختصاص لاستبيان حقيقة الحادث والأسباب الفعلية التي أدت إلى حدوثه، وتؤكد وزارة البيئة ضرورة توخي الحذر في نشر الشائعات التي تثير البلبلة والرأي العام.

وزيرة البيئة: استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين

وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ وعلى سلامتهم وحمايتهم، كما تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات أولا بأول لتوضيح الحقيقة كاملة.

الساحل المصري المطل على البحر المتوسط آمن

وتود وزارة البيئة أن تطمئن المواطنين بأن الساحل المصري المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق أن جرى رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه.

كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين الالتزام بالسلوكيات البيئية وعدم القيام بأي أنشطة تضر بمواردنا الطبيعية وذلك لضمان استدامتها.

وكان قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بلاغ من مكتب البيئة بمرسى مطروح، يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمين صباح اليوم، إثر ادعاء هجوم سمكة قرش أثناء السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي على بعد نحو 3 كم في المياه، وجرى اتخاذ الإجراءات المطلوبة.