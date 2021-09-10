أول صورة لإصابة سمكة القرش لمواطن في الساحل الشمالي

تنشر «الوطن» أول صورة للمصاب ضحية هجوم سمكة قرش في إحدى قرى الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، التي التهمت جزءا من ذراعه اليسرى، خلال سباحته في البحر في الشاطئ الخاص بالمنتجع، وتسببت في إصابة خطيرة له، وجرى نقله بسببها إلى مستشفى العلمين النموذجي وجارٍ خضوعه لعملية جراحية من خلال الفريق الطبي في مستشفى العلمين من خلال جراحين متخصصين.

تفاصيل إصابة هجوم سمكة القرش على شخص في البحر

ويخضع المصاب حاليا نتيجة هجوم سمكة قرش عليه داخل البحر في الساحل الشمالي البحر على بعد 3 كيلو مترات خلال ممارسة عمله كغواص، لعملية جراحية كبيرة لخياطة الجرح التهتكي في يده اليسرى، والذي يبلغ طوله 20 سم بعرض 5 سم، وتظهر من خلاله عظام اليد، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة له على يد متخصصين من مستشفى العلمين.

استمرار فحص لجنة من البيئة لموقع هجوم القرش في البحر

ويستمر عمل لجنة من وزارة البيئة لفحص المنطقة التي تعرض فيها الغواص للهجوم من سمكة القرش، وتمشيط المنطقة من خلال أحد المراكب وعلى متنه متخصصون في المحميات الطبيعية وجهاز شؤون البيئة، وجار الكشف عن ملابسات وقوع الحادث وأسبابه وما إذا كانت هناك أسماك قرش في المنطقة من عدمه، والكشف عن طبيعة ما حدث من وزارة البيئة.

كان طارق خلف محمد حامد، 58 سنة، وصل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، إثر ادعاء هجوم سمكة قرش خلال السباحة في إحدى الساحل الشمالي، على بعد نحو 3 كيلومترات في المياه وهو يعمل غواصا، وبالكشف عليه تبين إصابته بجرح متهتك في الذراع اليسرى.