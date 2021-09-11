ترحيب أمريكي بحكومة ميقاتي في لبنان

رحبت الولايات المتحدة، بإعلان الحكومة اللبنانية، وحثت وزارة الخارجية الأمريكية على التحرك العاجل بشأن الإصلاحات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، صدق أمس الجمعة، على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، وسعاده الشامي كنائب له، فيما جرى تعيين عبدالله بو حبيب وزيرا للخارجية، وعباس الحلبي وزيرا للتربية والتعليم العالي، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام، وهنري خوري وزيرا للعدل، ثم بسام مولوي وزيرا للداخلية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واشنطن تدعو إلى اتخاذ إجراء عاجل لإصلاح الاقتصاد اللبناني المنهك

ودعت واشنطن، إلى اتخاذ إجراء عاجل لإصلاح الاقتصاد اللبناني المنهك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده ترحب بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة ميقاتي، مما يعبر عن الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف «برايس»، أن بلاده تحث على موافقة البرلمان اللبناني بسرعة حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

من جانبها، أعربت بريطانيا عن ترحيبها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، مشددة على ضرورة أن يتبع ذلك إصلاحات عاجلة في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بلاده تدعم الحكومة الجديدة في لبنان لكن لا بد من رؤية تحرك ملموس منها، موضحا أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة لا بد أن يتبعه تطبيق إصلاحات عاجلة والوصول بشفافية إلى نتيجة للتحقيق في التفجير المأساوي في مرفأ بيروت وإجراء الانتخابات في وقت مناسب في 2022.