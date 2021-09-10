الحكومة اللبنانية الجديدة تخرج إلى النور بعد 13 شهرا من الأزمات

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

جاء ذلك في أثناء انعقاد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي في قصر الرئاسة وذلك منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أنهى الفراغ الحكومى المستمر 13 شهرا

ويأتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لينهي الفراغ الحكومى المستمر في البلاد لمدة 13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي.

من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بعد إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إنه بعد 13 شهرًا من استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، يوجه التحية له على المرحلة السابقة وما تخللها من صعوبات.

ميقاتي: معاشات اللبنانيين لا تشكل 10% مما كانت عليه قبل الأزمة

وجاء حديث نجيب ميقاتي، بعد إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا، مشيرًا إلى أن معاشات اللبنانيين لا تشكل 10% مما كانت عليه قبل الأزمة، قائلًا: «إننا فريق عمل سنعمل يدًا واحدة لنمنع الإحباط ونضع حدًا لليأس».

وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة من اللبنانيين ومضيفا: «سأتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني».

وأعرب ميقاتي عن أمله بوقف الانهيار الذي يشهده لبنان، معلنًا أنه سيتواصل مع جميع الدول العربية لأن لبنان بحاجة للإنقاذ، مضيفًا: «اللي بدو يعطل يطلع برا» والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي، داعيًا لوضع السياسة جانبًا والنهوض بورشة عمل تعمل لنهضة لبنان :«لا نريد حديثًا عن ثلث معطل، إننا عازمون على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار المقبل».

واختتم ميقاتي كلمته: «إنني تواصلت مع دولة الرئيس وأبلغني أن كتلة لبنان القوي ستمنح الحكومة الثقة، وأؤكد أننا سنعمل من أجل تأمين الحد الأدنى للناس وأؤكد أنني أتمتع بالثلثين للقيام بالعمل الضروري لإنقاذ البلد».