يبلغ من العمر 23 عاما وشارك في «الزوجة الرابعة».. من هو حودة بندق؟

تعرض مؤدي المهرجانات حودة بندق لحادث سير مروع مساء أمس، على الطريق الدائري في طريقه لإحياء حفل غنائي، قبل أن تختل عجلة القيادة بعد سقوط صندوق من سيارة نصف نقل أمامه، وتعرض لإصابات بالغة تطلبت نقله إلى المستشفى، برفقة مدير أعماله الذي كان يستقل السيارة بجانبه.

وقضى حودة بندق ساعات داخل المستشفى إثر تعرضه لجروح وكدمات متفرقة في جسده، ليخرج بعد ذلك لاستكمال علاجه في المنزل، وفقًا لما كشفه مؤدي المهرجانات أبوليلة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلًا: «أنا كنت معاه دلوقتي الحمد لله طلع من المستشفى ماشي على رجله، جسمه كله تعاوير بس بسيطة الحمدالله، العربية اللي كان فيها ولعت».

معلومات عن حودة بندق

- اسمه الحقيقي محمود محمد حسن، يبلغ من العمر 23 عامًا، ويعرف منذ صغره باسم «حودة بندق».

- شارك في مسلسل «الزوجة الرابعة» في عام 2012، وقدم شخصية نجل مصطفى شعبان ضمن أحداث المسلسل، وقدم عددا من الأغاني.

حودة بندق في مشهد من «الزوجة الرابعة»

- ظهر في عدد من البرامج خلال طفولته بسبب جودة صوته منها برنامج «صولا» الذي كانت تقدمه الفنانة أصالة، حيث كان يشتهر بغناء الأغاني الطربية قبل أن يتجه لأغاني المهرجانات.

- قدم مؤدي المهرجانات عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاهدات ضخمة على «يوتيوب» منها أغنية «بحر شر» التي حققت 43 مليون مشاهدة، و«كله طار» التي وصلت مشاهداتها إلى 40 مليون مشاهدة، بينما كان آخر أعماله «خطر» الذي حقق 33 مليون مشاهدة منذ طرحه في يوليو الماضي.

- تقدم لخطبة إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني في شهر مايو الماضي.

- قام بغناء الأغنية الدعائية لفيلم «30 مارس» للمخرج أحمد خالد موسى بعنوان «طريقي خوف».