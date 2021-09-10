أول صورة لسيارة مؤدي المهرجانات حودة بندق بعد الحادث

نشر المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أول صورة لسيارة مؤدي المهرجانات حوده بندق، بعد تحطيمها في حادث سير.

وكتب «شيبة»، تعليقا على صورة السيارة، «ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، وإن شاء لله ربنا يقومك بالسلامة، دعواتكم لحوده بندق بالشفاء العاجل».

وظهرت سيارة مؤدي المهرجانات حوده بندق وهي مهشمة ويحملها ونش على الطريق الدائري.

إصابة حوده بندق في حادث سير

تعرض مغني المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه بسبب سيارة نقل أمامه سقط منها صندوق كبير.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

وبعد ساعات قليلة من الحادث طمأن مؤدي المهرجانات، أبو ليلة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الجمهور على الحالة الصحية لحوده بندق، والذي غادر المستشفى منذ قليل.

وكتب «أبو ليلة» قائلا «أنا كنت معاه دلوقتي الحمد لله طلع من المستشفى ماشي على رجله، اه جسمه كله تعاوير بس بسيطة الحمدالله، العربية اللي كان فيها ولعت».وأضاف «عرفين يعني إيه ولعت، ربنا شاله من الموت، هوا دلوقتي بخير ربنا يقومك بسلامه ياحبيبي لينا ولجمهورك حوده بندق ابني مش أخويا»

حوده بندق يغني الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»

مغني المهرجانات «حودة بندق» طرح مؤخرا الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، والتي تحمل اسم «اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب».

وروج «حودة بندق» عبر حسابه على «فيس بوك»، للأغنية قائلا: «الحمد لله رب العالمين.. الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس بصوتي أنا وأختي المطربة نعوم».