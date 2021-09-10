تطورات حادث مؤدي المهرجانات حودة بندق.. «العربية ولعت»

كشف مؤدي المهرجانات، أبو ليلة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التطورات الصحية لمؤدي المهرجانات حوده بندق، والذي غادر المستشفى منذ قليل.

وكتب «أبو ليلة» قائلا «أنا كنت معاه دلوقتي الحمد لله طلع من المستشفى ماشي على رجله، اه جسمه كله تعاوير بس بسيطة الحمدالله، العربية اللي كان فيها ولعت».

وأضاف «عرفين يعني إيه ولعت، ربنا شاله من الموت، هوا دلوقتي بخير ربنا يقومك بسلامه ياحبيبي لينا ولجمهورك حوده بندق ابني مش أخويا»

حودة بندق يتعرض لحادث سير

تعرض مغني المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، قبل قليل، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه.

ونقل «حودة بندق» رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

وقال مصدر لـ «الوطن»، إن مؤدي المهرجانات حودة بندق كان في طريقه لإحياء حفل غنائي في بنها، ولكن خلال سيرهم على الطريق الدائري سقط صندوق كبير من أعلى سياره نقل، ولم يستطع تفاديها، ما أدى لتعرضه لحادث سير ونقله إلى المستشفى.