تفاصيل القبض على متهم بقتل شاب أمام المارة في وضح النهار بقنا

بعد خمسة أيام من وقوع الجريمة البشعة أمام جامعة جنوب الوادي، في مدينة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، من ضبط المتهم بقتل شاب في وضح النهار بتصويب طلقات نارية على رأسه، أودت حياته في الحال، وتركه غارقا في دمائه، ولاذا المتهم بالفرار مستقلا دراجة نارية.

المتهم تتبع المجني عليه لقتله

وتبين بحسب مباحث مديرية أمن قنا، أن المتهم من قرية الحجيرات، ووجود خلافات مادية مع المجني عليه، وجاء الجاني من قرية الحجيرات التي تبعد نحو 20 كيلو مترا عن مسرح الجريمة مستقلا «موتوسيكل» بعد تتبع المجني عليه بواسطة آخرين، وقام بقتله أمام المارة في وضح النهار.

وقال فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء طارق يحي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، إن قتل الشاب بطلقات نارية، كان بسبب خلافات مالية.

القبض على المتهم بقتل شاب بقنا

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد القبض على المتهم بقتل عبد العليم سعد، 23 عاما، مقيم بقرية الأشراف، إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، أمام المارة أمام جامعة جنوب الوادى.

وتبين أن المتهم المقبوض عليه هو، «الدسوقي.أ.ع»، عامل ومقيم الحجيرات، بسبب خلافات مالية بينه والمجني عليه.

جريمة قتل أمام المارة بمدينة قنا

وكانت مدينة قنا، وتحديدا أمام جامعة جنوب الوادي، الاثنين الماضي، شهدت جريمة قتل بشعة، بقيام شخص يستقل «موتوسيكل» ومع شخص ثاني كان يقوده، استوقفا سيارة أجرة تاكسي، وقام أحدهما بتصويب طلقات نارية صوب المجني عليه حتى وافته المنية في الحال أمام المارة بالشارع الرئيسي، واستقل الدراجة النارية ولاذا بالفرار عبر طرق فرعية حتى وصلا لقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.