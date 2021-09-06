مقتل شاب بأعيرة نارية في الرأس أمام جامعة جنوب الوادي بقنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الاثنين، بطلقات نارية في الرأس، على يد مجهولين مسلحين بالقرب من جامعة جنوب الوادي في مدينة قنا، حيث سقط قتيلاً على الفور، بينما تمكن الجناة من الهرب في سيارة أجرة..

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من قسم شرطة قنا، بمقتل شاب يُدعى «عبد العليم س.»، مقيم بقرية «الأشراف»، دائرة مركز قنا، إثر إصابته بطلقات نارية في الرأس، من قبل مجهولين يستقلون سيارة أجرة «تاكسي»، بالقرب من جامعة جنوب الوادى، وفروا هاربين.

تم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.