مقتل شاب بقنا.. الأمن يبحث عن منفذي الجريمة

قررت النيابة العامة في بندر قنا، انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثة شاب قُتل مساء أمس الأثنين أمام جامعة جنوب الوادي، شرق مدينة قنا، تمهيدا لإعداد تقرير تفصيلي في واقعة مقتل شاب بقنا، وتسليم جثته لذويه لدفنه في مقابر العائلة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقيادة مباحث المديرية جهودها لكشف غموض جريمة القتل البشعة التي نفذها شخصان يستقلان دراجة نارية استوقفا تاكسي كان يستقله المجني عليه وأطلقا النيران نحوه ما أدى إلى وفاته في الحال، الأمر الذي أثار الذعر بين أهالي منطقة المساكن أمام جامعة جنوب الوادي.

مقتل شاب بقنا.. النيابة العامة تقرر ندب الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة بقسم قنا، انتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة الشاب الذي قتل أمام جامعة جنوب الوادي والذي نقلت جثته لمشرحة مستشفى قنا الجامعي، للتصريح بدفنه، بينما أظهرت المعاينة الأولية لجثة الشاب أنه تلقى طلقات نارية في الرأس أودت بحياته في الحال.

مقتل شاب بقنا.. الأمن يبحث عن القتلة

وشكل اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، فريق بحث جنائي، لمعرفة هوية المجرمين المنفذين لجريمة مقتل شاب بقنا، يدعى «عبد العليم سعد وادي»، 23 عاماً، بطلقات نارية في الرأس، أمام جامعة جنوب الوادي في منطقة المساكن.

مقتل شاب بقنا.. جريمة هزت المحافظة

جريمة مقتل شاب بقنا في وضح النهار في مدينة قنا وأمام جامعة جنوب الوادي أثارت الذعر بين المواطنين في المدينة، لبشاعة الجريمة وتوقيت تنفيذها في وضح النهار، حيث تعقب مسلحان تاكسي يستقله المجني عليه المذكور، وأمام جامعة جنوب الوادي استوقفوا السيارة الأجرة ونزل أحدهم واخرج سلاحه وقام بقتل الشاب، ولاذا بالفرار.