بعد اعتذار الأنبا تادرس.. البابا تواضروس يعين نائبًا بابويًا جديدًا على سيدني (صور)

تصاعدت حدة الأزمة التي تواجهها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية سيدني بأستراليا، والاتهامات التي توجهها السلطات هناك إلى أسقف الإيبارشية الأنبا دانييل بناء على بلاغات رسمية، وفي ضوء ذلك قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تعيين الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن للأقباط الأرثوذكس، نائبا بابويا على إيبارشية سيدني، وذلك طبقا لنص القرار البابوي رقم 13 لسنة 2021.

وبحسب مصادر كنسية، لـ«الوطن»، فإن الاتهامات الموجهة للأنبا دانييل تشمل الحصول على قروض من البنوك الأسترالية برهن أملاك الكنيسة، وبيع أملاك الكنيسة، وتورطه في معاملات مالية سببت مشكلات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع السلطات الأسترالية.

اعتذار مطران بورسعيد وتكليف أسقف لندن

وجاء قرار البابا تواضروس الثاني، بعد اعتذار الأنبا تادرس، مطران بورسعيد عن الاستمرار في مهمته كنائب بابوي؛ نظرا لظروفه الصحية وبسبب القيود المفروضة بين الدول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمنعه من التنقل والذهاب إلى أستراليا.

وجاء قرار البابا، عقب الاجتماع الذي تم عقده في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم 27 أغسطس الماضي، وضم الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها «عبر التواصل التليفوني»؛ لمتابعة الأزمة في إيبارشية سيدني بأستراليا وبحث المستجدات ومناقشة آليات الحل والخروج من الأزمة من خلال عدة خطوات عملية تكفل السلام للجميع.

وفيما قدم الأنبا أنجيلوس الشكر للأنبا تادرس على الفترة التي عمل فيها نائب بابوي لإيبارشية سيدني، أصدر الأنبا دانييل بيانًا يرحب فيه بقرار البابا تواضروس ويتعهد بالتعاون مع الأنبا أنجيلوس في متابعة شئون الإيبارشية.

تفاصيل أزمات إيبارشية سيدني

وتعود الأزمات المالية والفساد المالي والإداري في إيبارشية سيدني، إلى عهد البابا الراحل شنودة الثالث الذي قرر استبعاد الأنبا دانييل من الإيبارشية وإعادته إلى ديره في البحر الأحمر، وبعد وفاة البطريرك الـ117 للكنيسة، قرر البابا تواضروس الثاني عودة الأنبا دانييل للإيبارشية من جديد، إلا أن الأزمات بدأت تظهر من جديد ليقرر «تواضروس» في نهاية 2019 استدعاء الأنبا دانييل للقاهرة مرة أخرى وظل يتنقل بين كنائس وأديرة مصر لمدة 8 شهور قبل أن يعود في منتصف 2020 إلى سيدني، مع تعيين نائب بابوي للإيبارشية.

وعلى مدار ما يقرب من عامين، عمل البابا تواضروس على إعادة هيكلة إيبارشية سيدني، ومواجهة مواطن الخلل بالإيبارشية.