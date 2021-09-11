مكتبة مصر العامة ببورسعيد تناقش رواية «عودة عوليس»
ضمن فاعليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021
كتب:
هبة صبيح
09:04 ص | السبت 11 سبتمبر 2021
مناقشة عودة عوليس بمكتبة مصر العامة ببورسعيد
تعرض مكتبة مصر العامة ببورسعيد، اليوم، رواية «عودة عوليس» للكاتب شريف العصفوري، وذلك في إطار فاعليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021، ويناقش الرواية الكاتب الصحفي والناقد الأدبي أسامة فطيم، بإشراف ممدوح التابعي، مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد.
عوليس بطل الأسطورة الرومانية يقوم بحركة إصلاحية للدولة
وتتناول الرواية أحداث زمن قادم في المستقبل، تقوم فيه حركة إصلاحية كبرى لتصحيح مسيرة الدولة المعتبرة واسمها «الجوهرة»، الشخصية المركزية للراوية هي عوليس بن جويس، وهو بطل الأسطورة الرومانية أو اليونانية القديمة، أو ربما شخص من الزمان المعاصر مصاب باضطراب هوياتي Multiple Personality Disorder.
ويظن «عوليس» نفسه أحيانا سامح رجل أعمال، أو بطل شاشات السينما، وفي أحيان أخرى شخص من أصول الأمريكيين الأصليين «الهنود الحمر» وأنه «مسافر بلا حصان».
شخصية عوليس تتنقل عبر الزمان في الرواية
وتتنقل الشخصية المركزية عبر الأزمنة والأمكنة بطريقة سحرية، أو ربما بسبب المرض النفسي، كما تنتقل الرواية إلى أنه يتجمع حشود من الجنود في أكبر ميادين عاصمة «الجوهرة» لإعلان التغيير المنشود لإصلاح الدولة بينهم «عوليس» ثم يعتقل، في ذلك الزمن المستقبلي يرسل في واحدة من المركبات الفضائية برتقالية اللون، التي تأخذه إلى ما وراء الشمس في مستشفى الأمراض النفسية.
وأثناء محاكمة «عوليس» تتكشف أحداث جسيمة، تنتهي باغتيالات وقتل أبطال الرواية وهم قادة المركبة البرتقالية التي أخذت «عوليس» من الميدان إلى ما وراء الشمس، والطيار ومساعده ومهندس الطيران، وحرسه وزملاء الحبس في مستشفى الأمراض النفسية والمرض الذي يخفف آلام الحبس على المرضى.