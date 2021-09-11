مكتبة مصر العامة ببورسعيد تناقش رواية «عودة عوليس»

تعرض مكتبة مصر العامة ببورسعيد، اليوم، رواية «عودة عوليس» للكاتب شريف العصفوري، وذلك في إطار فاعليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021، ويناقش الرواية الكاتب الصحفي والناقد الأدبي أسامة فطيم، بإشراف ممدوح التابعي، مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد.

عوليس بطل الأسطورة الرومانية يقوم بحركة إصلاحية للدولة

وتتناول الرواية أحداث زمن قادم في المستقبل، تقوم فيه حركة إصلاحية كبرى لتصحيح مسيرة الدولة المعتبرة واسمها «الجوهرة»، الشخصية المركزية للراوية هي عوليس بن جويس، وهو بطل الأسطورة الرومانية أو اليونانية القديمة، أو ربما شخص من الزمان المعاصر مصاب باضطراب هوياتي Multiple Personality Disorder.

ويظن «عوليس» نفسه أحيانا سامح رجل أعمال، أو بطل شاشات السينما، وفي أحيان أخرى شخص من أصول الأمريكيين الأصليين «الهنود الحمر» وأنه «مسافر بلا حصان».

شخصية عوليس تتنقل عبر الزمان في الرواية

وتتنقل الشخصية المركزية عبر الأزمنة والأمكنة بطريقة سحرية، أو ربما بسبب المرض النفسي، كما تنتقل الرواية إلى أنه يتجمع حشود من الجنود في أكبر ميادين عاصمة «الجوهرة» لإعلان التغيير المنشود لإصلاح الدولة بينهم «عوليس» ثم يعتقل، في ذلك الزمن المستقبلي يرسل في واحدة من المركبات الفضائية برتقالية اللون، التي تأخذه إلى ما وراء الشمس في مستشفى الأمراض النفسية.

وأثناء محاكمة «عوليس» تتكشف أحداث جسيمة، تنتهي باغتيالات وقتل أبطال الرواية وهم قادة المركبة البرتقالية التي أخذت «عوليس» من الميدان إلى ما وراء الشمس، والطيار ومساعده ومهندس الطيران، وحرسه وزملاء الحبس في مستشفى الأمراض النفسية والمرض الذي يخفف آلام الحبس على المرضى.