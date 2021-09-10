بينهم أسرة كاملة.. إنقاذ مواطنين من الغرق بشاطئ بورسعيد

أخرج رجال الإنقاذ بشاطئ بورسعيد المصطافين في السادسة من مساء اليوم، طبقا لإجراءات السلامة على شاطئ بورسعيد بعد إنقاذ 6 مصطافين من الغرق وإخراج أسرة من عمق البحر قبل غرقها.

وأعلن طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد، أنه تم اليوم إنقاذ مصطافين من الغرق من بينهم فتاة تدعى أسماء نبيل خليل 19 عاما، من الإسماعلية بنطاق شاطئ الشرق خلف قرية النورس بواسطة المنقذ «محمود أشرف مشالى»، مؤكدا أنه تم استدعاء الإسعاف في دقائق معدودة ونقلها إلى مستشفى السلام للاطمئنان عليها وحالتها العامة مستقرة.

كما تم إنقاذ 5 شباب من محافظة الشرقية من الغرق بنطاق شاطئ الشرق بجوار المركب العائم كانوا يرتدون عوامة انقلبت بهم إلى عمق البحر وهم لا يجيدون السباحة، وأوضح أنه تم على الفور التعامل معهم ونزول المنقذ محمد رخا إلى عمق البحر وسحبهم خارج الشاطئ ومنعهم من نزول البحر مرة أخرى وتهديدهم بمغادرة الشاطئ فورا فى حالة نزولهم.

أيضًا تم إخراج أسرة كاملة من عمق البحر بنطاق شاطئ العرب أثناء المرور الميدانى على مدار الساعة بواسطة المنقذ محمد رخا، وقدم التحية للمنقذين على دورهم في متابعة وإنقاذ المصطافين من الغرق.

وأوضح أن إدارة الشاطئ اتخذت إجراءات مشددة، اليوم الجمعة، لاستقبال المصطافين لتأمين سلامتهم أثناء قضائهم اليوم على الشاطئ، منها بدء استقبال المصطافين من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء وإخراج المصطافين بالأمر من عمق مياه البحر المتوسط إذا ما تعدوا 10 أمتار إلى داخل المياه، وخاصة الشباب الذي يدخل ولا يعرف طبيعة المياه ولا يجيد السباحة والتصدى للأمواج العالية في عمق المياه، مؤكدا أنه إذا تطلب الأمر استدعاء قوات حرس الحدود والجهات المختصة لإخراج الشباب منعا لأى حالات غرق.

عثمان: انتشار المنقذين بطول شاطئ بورسعيد ولوحات إرشادية لتأمين المصطافين

وأوضح مدير شاطئ بورسعيد أن المنقذين انتشروا بطول شاطئ بورسعيد منذ السابعة صباحا قبل وصول المصطافين وأضاف أنه تم نشر لوحات إرشادية وأعلام بحرية ومنقذين على طول الشاطئ تضمنت النزول لمياه البحر من الساعة 8 ص وحتى الساعة 6 م وأن الأطفال مسؤولية ذويهم وطالب المصطافين بضرورة الالتزام بالإرشادات واتباع تعليمات المنقذين على الشاطئ وعدم الدخول إلى عمق المياه، خاصة رواد الشاطئ من المحافظات الأخرى.

عثمان: الإقبال متوسط لقرب انتهاء الصيف

وأوضح أن شاطئ بورسعيد شهد اليوم إقبالا متوسطا، خاصة في حي العرب وضعيف فى حي المناخ لأن هذه الجمعة تعتبر قبل الأخيرة فى الصيف الذي يلفظ أنفاسه لاقتراب الدراسة وانكسار موجة الحر.

وأكد أن شاطئ بورسعيد آمن لكنه مثل كل شواطئ العالم به نوات بحرية ترتفع فيها الأمواج وله طبيعة خاصة هي أنه آمن على بعد 10 أمتار دون الدخول للعمق لارتفاع الأمواج في النوات البحرية.

وأضاف أن أهل بورسعيد يعرفون طبيعة الشاطئ لكن الزائرين ينخدعون فيدخلون بعمق دون إجادة السباحة ويحدث الغرق.