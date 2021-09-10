فور وصولها.. وزيرة الثقافة تتفقد أقسام مكتبة مصر العامة شمال الأقصر

تفقدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم الجمعة، برفقة وفد من وزارة الثقافة، أقسام مكتبة مصر العامة، شمال محافظة الأقصر فور وصولها للمحافظة، في إطار جولة تفقدية للوزيرة والوفد المرافق لها على مدار يومي الجمعة والسبت في عدد من المنشآت داخل المحافظة، حيث تفقدت الوزيرة أقسام مكتبة مصر العامة بالكامل، ويرافقها السفير رضا الطايفي ومنسق مكتبات مصر أحمد أمان، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة.

وزيرة الثقافة تشهد اليوم الثقافي الترفيهي

وشهدت الوزيرة، اليوم الثقافي الترفيهي، والذي تضمن تقديم عدد من ورش العمل الثقافية للأطفال والكبار على حد سواء داخل مكتبة مصر العامة، وسط حالة من الفرحة والبهجة وسط الأطفال.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة الثقافة استكمال بقية الفقرات والعروض الفنية، حيث تضمن تقديم فقرات فنية متنوعة، من خلال تقديم عدد من الأغاني في حفل غنائي، وكذلك تضمن تقديم عروض فنية متنوعة بمشاركة عدد من الأطفال على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة.

جولة تفقدية داخل قرية حسن فتحي

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مسرح قصر ثقافة القرنة غرب محافظة الأقصر، مساء غدا السبت، لمتابعة آخر التطورات فيها ، كما تتفقد الوزيرة منطقة الخان بالقرب من قرية حسن فتحي، ومتابعة آخر التطورات في القرية والتي تضم منزلًا ومسجدًا، والتعرف على تفاصيل المشروع والأعمال الحالية، بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر.