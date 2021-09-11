وزارة الصحة: السجائر الإلكترونية فيها سم قاتل

حذرت وزارة الصحة والسكان، من خطورة «السجائر الإلكترونية» عبر صفحتها على الفيس بوك، قائلة «مش هتساعدك في الإقلاع عن التدخين، وأضرارها زي السجائر العادية، لأن فيها نيكوتين ومواد سامة بتضرك انت واللي حواليك، وقف تدخين دلوقتي واحمي نفسك وعيلتك»، وذلك عقب انتشار ظاهرة التدخين الإلكترونية والتي عُرفت على أنها غير مضرة بالصحة.

الصحة: التدخين الإلكتروني يوجد به مواد سامة

جددت الوزارة تحذيراتها للمدخنين وأصحاب الأمراض المزمنة من أضرار التدخين، مشيرة إلى المخاطر التى يسببها التدخين بصورة عامة والمضاعفات الناتجة على وظائف الجسم فى مختلف الأعضاء، وأن النيكوتين يؤثر على تدفق الدم فى كافة المناطق المختلفة بالجسم لكل من الرجال والنساء.

خط ساخن للمساعدة في الإقلاع

وخصصت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن " 16805" لمساعدة المواطنين فى الإقلاع عن التدخين بكافة أشكاله وأن هناك أضرارا جسمية من التدخين الإلكترونى تؤثر على صحة الإنسان.

المغازى يوضح أضرار التدخين الإلكترونى

أكد الدكتور عصام المغازى، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، أن التدخين بكافة صوره له العديد من الأضرار التى تؤثر على صحة الشخص، وتصل هذه الأضرار لكافة الأجهزة بجسم الإنسان، موضحا أن التدخين الإلكترونى قد يسبب أمراض لا يجدى العلاج معها.

أضرار التدخين على الجهاز العصبي

وأشار إلى أن أضرار التدخين الإلكتروني التي تتمثل فى:

سرعان ما تزول المتعة التي يشعر بها مدخن النيكوتين بمجرد استنشاق الدخان او دخوله للفم، ليشعر بعد ذلك ببعض الأعراض مثل:

- مشكلة في التركيز.

- العصبية.

- آلام في الرأس.

- زيادة الشهية.

-الدوار.

-التهيج المفرط.

- القلق.

- الاكتئاب.

- اضطرابات في النوم.

أضرار التدخين على الجهاز التنفسي

- سرطان الرئة.

- انتفاخ الرئتين.

- التهاب مزمن بالشعب الهوائية.

أضرار التدخين على أنظمة القلب والأوعية الدموية

- تلف الأوعية الدموية.

- ارتفاع ضغط الدم.

- إضعاف جدران الأوعية الدموية.

- زيادة فرص الإصابة بجلطات الدم.

أضرار التدخين على الجهاز الهضمي

- سرطان الفم.

- سرطان الحلق.

- سرطان الحنجرة.

- سرطان المريء.

- سرطان البنكرياس.