تعرف على خطوات تسجيل لقاح كورونا في الإسكندرية

تزايد البحث من قبل المواطنين عبر محركات البحث الإلكتروني عن خطوات تسجيل لقاح كورونا في الإسكندرية، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، توفير اللقاحات للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بصورة دائمة، من خلال التسجيل على موقع الوزارة للحصول على طلب اللقاح والذهاب في الموعد المحدد لأخذه.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في الإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا في الإسكندرية، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح بالتسجيل على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن موقع الوزارة يعد الجهة الوحيدة للتسجيل لتلقي اللقاح مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التي تروج لتوفير اللقاحات للمواطنين.

طرق بسيطة.. خطوات تسجيل لقاح كورونا في الإسكندرية

- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «تسجيل طلب اللقاح».

- كتابة البيانات الأساسية المطلوبة للحصول على طلب اللقاح.

- تتمثل البيانات المطلوبة في (الاسم الرباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، كتابة الرقم القومي أو رقم الجواز، كتابة تاريخ الميلاد)، إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة قم بتجهيز صورة من الشهادات والتقارير الصحية التي تثبت وجود مرض مزمن).

- كتابة الوظيفة.

- كتابة المحافظة.

- كتابة رقم المحمول.

- ستصلك رسالة موضح بها رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقما يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موعد لقاح كورونا.

رسالة وزارة الصحة والسكان للمواطنين

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة.