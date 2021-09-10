هل كل مرارة في الفم دليل على الإصابة بكورونا؟.. طبيب يجيب

يعرف الطعم المتغير المستمر في الفم طبيا بـ«خلل الذوق» أي النقص في التذوق، ويوصف هذا الطعم بأنه كريه ويمكن أن يستمر لفترة طويلة حتى علاج السبب الأساسي، ويتساءل البعض عن هل كل مرارة في الفم دليل على الإصابة بكورونا؟ من أجل معرفة مدى العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا ومرارة الفم.

طبيب يجيب عن سؤال هل كل مرارة في الفم دليل على الإصابة بكورونا؟

أجاب الدكتور أشرف عقبة؟، رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن سؤال هل كل مرارة في الفم دليل على الإصابة بكورونا؟ قائلا إن بعض الأشخاص المصابين قد يعانون من خلل الذوق من طعم ثابت غالبا ما يصفونه بأنه مرارة الفم، موضحا أن أسباب حدوث مرارة الفم تتعدد مثل وجود جفاف بالفم، عدم نظافة الأسنان، التهاب الجيوب الانفية، ونزلات البرد.

وأضاف رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن أعراض الإصابة المبدئية بكورونا هي فقدان حاسة الشم والتذوق، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون مرارة الفم إحدى علامات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن تأكيد أن مرارة الفم دليل على الإصابة بفيروس كورونا، ويجب إجراء فحص كورونا للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

طرق التخلص من مرارة الفم

وأشار «عقبة» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك العديد من الطرق للتخلص من مرارة الفم تتمثل في تنظيف الأسنان بصورة يومية، واستخدام بعض المضادات للتخلص من البكتيريا، والإكثار من شرب السوائل خاصة المياه، والتقليل من التدخين والكحوليات للتخلص من مرارة الفم، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كأفضل الطرق لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.