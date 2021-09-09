وزير الخارجية الكويتي: توافق بين العرب لتقديم دعم مستدام لـ«الأونروا»

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الدول العربية سوف تقدم دعمًا مستدامًا لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لكي تتمكن من أداء مهامها وعملها.

التوافق بين العرب على دعم فلسطين

ووأوضح «ناصر»، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، بثته قناة «Extra News»، أنه يجب تمكين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتؤدي دورها في ألا يكون هناك أي جيل ضائع من اللاجئين في الدول العربية، وإن كان هناك جيل ضائع سينعكس تأثيره مباشرة على الجوانب الأمنية ولا أحد يريد ذلك، و«الأونروا» لها دور كبير في زرع الأمل وعدم إشاعة اليأس بين اللاجئين، وهناك توافق تام بين أعضاء الجامعة العربية بأن يكون هناك دعمًا مستدامًا لـ«الأونروا» لكي لا تخضع للاقتراضات السياسية من هنا وهناك.

أهمية كشف الانتهاكات الإسرائيلية

وقال وزير الخارجية الكويتي، إنه من المهم بما كان ألا يخف الزخم الذي حدث في أواخر شهر مايو الماضي، إبان الأحداث المؤلمة في الأراضي المحتلة وألا تذهب أي قطرة دماء هباءً منثورًا، وأن يبقى الضوء مسلطًا على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية هناك وألا تعود الكرة مرة أخرى ليحدث ما حدث في الشيخ جراح، أو غزة، أو الضفة المحتلة، والانتهاكات استمرت 73 سنة، موضحا أنه من المهم أن يبقى الضوء مسلطًا على تلك القضايا، وأن هناك زخم عالمي موجود حول القضية، ولذلك يوجد موافقة على مشاركة ذات أهمية في الاجتماعات المهمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.