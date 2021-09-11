بيع 4 محال تجارية وصيدلية بمزاد علني في العبور لتوفير الخدمات للسكان

أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بيع 4 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمشروع «سكن لكل المصريين – منخفض الدخل» بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، مؤكداً أن المزاد يأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وزيادة الخدمات لقاطني المدينة، لا سيما بالمناطق الحديثة.

سعر بيع المتر المربع بالصيدلية

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن المزاد باع المحال والصيدلية بسعر تراوح للمحال بين 62 ألف جنيه و 125800جنيه للمتر، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع بالصيدلية 109500جنيه.

وأشار المهندس أحمد على، إلى أنه ستعقد جلسات بيع بالمزاد العلني لتلبية احتياجات المدينة من الأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات بمدينة العبور الجديدة.