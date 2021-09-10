شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. بفائدة 3% متناقصة

تشهد مكاتب البريد المميكنة، خلال هذه الأيام، سحب كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين»، الذي أطلقها بهدف توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك من قبل جميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستمر سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، حتى يوم 23 سبتمبر الجاري، داخل جميع مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافطات المطروح بها، شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

يبلغ سعر كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، 125 جنيها، بجانب المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز، بقيمة 10% من ثمن الوحدة السكنية.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

يشترط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.