حاول مواقعة ابنتها فقتلته.. سيدة النزهة تكشف تفاصيل قتل عشيقها بمساعدة زوجها ونجلها

«كان فيه علاقة جنسية بيني وبين المجني عليه من سنوات ولما عرفت إنه بيحاول يجرّ بنتي لعلاقة قررت قتله».. بهذه الكلمات كشفت قاتلة عشيقها في النزهة تفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، اليوم السبت، بعدما نسبت إليها تهمة القتل العمد هي وزوجها وابنها والتمثيل بجثمان «العشيق» وتقطيعه وإلقائه في صندوق قمامة بالألف مسكن، مؤكدة أنها وضعت خطة الجريمة بالاتفاق مع زوجها ونجلها وأخبرتهما أن الشاب يحاول مضايقة ابنتها لإقامة علاقة جنسية معها فعاونوها في قتله.

علاقة غير شرعية بين سيدة النزهة وعشيقها

وأفادت تحقيقات النيابة أن سيدة النزهة تعرفت على عشيقها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأنه يصغرها بأكثر من 10 سنوات وأنه دخل معها في علاقة غير شرعية واستمرت بشكل طبيعي دون أن يشعر بها أي فرد من أفراد أسرتها سواء زوجها أو نجلاها، حتى فوجئت بأن عشيقها يحاول إقامة علاقة جنسية مع ابنتها فنهرته وطلبت منه الابتعاد عن ابنتها فرفض، فأعدت خطة التخلص منه وقتله بمعاونة زوجها ونجلها، فاتصلت بالعشيق وأوهمته بالحضور إليها لإقامة علاقة، وعندما دخل الشقة ضربته بقطعة خشب كبيرة على رأسه فسقط على الأرض وبعدها عاونها زوجها ونجلها في تقطيع الجثمان.

3 كراتين داخلها جثمان العشيق

وأوضحت تحريات المباحث أن المارة شعروا بانبعاث رائحة كريهة من 3 كراتين كبيرة كانت ملقاة بجانب صندوق قمامة في الألف مسكن وبفتحها تبين وجود أشلاء آدمية، فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وبمراجعة الكاميرات أظهرت الكاميرات سيدة في العقد الخامس من عمرها تتخلص من الكراتين، وبينت التحريات بعد ذلك أنها عشيقة المجني عليه وأنها تقيم في النزهة بينما يقيم العشيق في منطقة الزيتون.

القبض على سيدة النزهة وزوجها ونجلها

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من إلقاء القبض على الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل جريمة القتل، وقال الزوج إنه لم يكن يعرف بخيانة زوجته مع المجني عليه وأنه ساعدها في القتل بعدما أخبرته بأن الشاب يطارد ابنتهما من أجل إقامة علاقة جنسية معها.