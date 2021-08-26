في حضور عشيقها.. سيدة تقتل طليقها داخل منزل أسرتها بالجيزة

كان العشيق السبب الرئيسي في انفصال عشيقته عن زوجها مبكرًا، قبل أن تنجب مولودها الأول، وبعد 4 أشهر من الطلاق رق قلب الشاب الثلاثيني «مجدي»، وحاول إعادة طليقته إلى عصمته، حرصًا على مستقبل نجله الرضيع.

توجه إلى منزل أسرة طليقته في كرداسة بمحافظة الجيزة، وتحدث معها ووالدتها عن الصلح، لكنه فوجئ بحضور شابًا لم يعرفه، تبين لاحقًا أنه عشيق طليقته، وساهم الأخير في إشعال نار الفتنة بين الشاب وأسرة طليقته، وانتهى الأمر بجريمة مروعة.

أمسكت الطليقة بسكين وطعنت زوجها السابق في صدره، بمعاونة شقيقها الذي شل حركته، وبعدها سقط جثة هامدة.

دماء القتيل

دماء القتيل أصابت السيدة الثلاثينية وشقيقها ووالدتها بحالة من الفزع الشديد لكن العشيق واصل هوايته بقوله: «لازم تخلصوا من الجثة دلوقتي عشان محدش يعرف عنها حاجة».

وبالفعل أسرعت الأسرة القاتلة في نقل جثمان المجني عليه، إلى مدق ترابي بين صفط اللبن وبولاق الدكرور، وبعد ساعات من هروب المتهمين لاحظ المارة وجود جوال من البلاستك ملطخ بالدماء ملقى على جانب الطريق، وعندما فتحوه عثروا بداخله على جثمان الشاب.

العثور على الجثمان

تلقت مباحث الجيزة بلاغا بالعثور على جثمان شاب في منتصف العقد الثالث من عمره، ملقى في مدق ترابي بمنطقة صفط اللبن، فتوجهت قوة أمنية ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم، واستدعت الطب الشرعي لتشريحه جثمان وبيان أسباب الوفاة.

وكشفت تحريات المباحث أن الشاب كان منفصلًا عن زوجته منذ عدة أشهر وذهب إلى منزل أسرتها للصلح وبعدها اختفى، وبالقبض على طليقته حاولت التنصل من الجريمة مدعية أنها لم تشاهده منذ أشهر.

اعتراف طليقة المجني عليه

حاصرت أجهزة الأمن طليقة الشاب بأدلة الاتهام فانهارت واعترفت بتفاصيل جريمة قتل طليقها، بمعاونة شقيقها، وفي حضور شاب كانت تربطه بها علاقة عاطفية، وحدثت بينهما لقاءات حميمية مرات متكررة، بزعم أنهما كانا يستعدان للزواج، لكن زوجها السابق حضر إلى منزل أسرتها، وافتعل معها مشكلة انتهت بقتله خلال مشاجرة جمعته بها وأخيها.