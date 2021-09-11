السيسي عن حرية الاعتقاد الديني: «لو واحد قال لي أنا ماليش أي دين هو حر»

تطرّق الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضية تجديد الخطاب الديني وحرية الاعتقاد، قائلًا «اتكلمتوا عن الخطاب الديني، هو أنا لما قلت على موضوع توثيق الطلاق، هو أنا نشفت دماغي مع المؤسسة الدينية اللي رافضة ده؟ لأ، أنا تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع ومع المؤسسة وماتصادمتش معاها مش عشان رفض الصدام في حد ذاته، ولكن عشان احترامًا لمنطق الزمن وتغيير الناس».

احترمت منطق الزمن وتغيير الناس فيما يخص توثيق الطلاق ولم أصطدم مع المؤسسة الدينية

وأضاف «السيسي»، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «مش بسهولة أبدا أننا نعمل ممارسات، في فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد، لو واحد قال لي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا أي دين في الدنيا.. أنت حر، ده أنا إكمني غيور على ديني بحترم إرادته، لأن الأصل في الموضوع هو الحرية، حرية المعتقد اللي ربنا كفلها لينا، قال لك انت حر تؤمن أو لا تؤمن، وده كلام قلناه كتير، لكن المجتمع على مدى 90 أو 100 سنة بيتمّ صبغه بطريقة محددة».