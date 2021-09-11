برلماني: استراتيجية حقوق الإنسان مصرية ولا تخضع لإملاءات خارجية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن العديد من المحاور، منها الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات.

الاستراتيجية تكشف إرادة سياسية لدعم حقوق الإنسان في مصر

وقال «أبوالعلا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تكشف عن وجود إرادة سياسية لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر، كأحد أسس بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إطلاق الاستراتيجية سبقه حوار مجتمعي كبير مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق في مجال حقوق الإنسان، لتحقيق التطوير الذاتي، ودمج مبادئ حقوق الإنسان بآليات التنمية كعنصر من عناصر بناء الدولة.

مصر لم تخضع للضغوط الخارجية

وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وطنية خالصة لا تخضع لتدخلات أو إملاءات خارجية، بل تأتي من منطلق وطني، مؤكدًا أن الموقف المصري منذ فترة طويلة لم يخضع لمحاولات للتدخل الخارجي في هذا الملف، ورفض الادعاءات الكاذبة ومحاولة استغلال هذا الملف كورقة ضغط، وهو الأمر الذي تصدت له مصر بقوة.

الاستراتيجية هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر

ولفت إلى أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في هذا التوقيت، بمثابة رسالة واضحة وهدف واضح للتأكيد على أن الدولة الحديثة تقوم على أسس ومبادئ قوية تقوم على تعزيز المواطنة واحترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، مشيرًا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر منذ قرون تلزم الحكومة ومؤسسات الدولة بمحاور وأسس محددة، للتحرك والمحاسبة والتعامل ورصد التجاوزات والمحاسبة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.