بدء حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس السيسي

بدأت فعاليات إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

نشرت الجريدة الرسمية، في نوفمبر 2018، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

القرار نص على أن تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.

القرار تضمن تشكيل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات المعنية، على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، بحيث تضم ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة العدل، ووزارة شئون مجلس النواب، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.

القرار وأتاح للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، دون أن يكون صوت معدود في المداولات، محددا عشرة اختصاصات للجنة، أبرزها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.