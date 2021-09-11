السيسي: الجماعات التي تنخر في الدولة لا تتوقف.. وشكلت ثقافة التشكك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الجماعات التي تنخر في الدولة موجودة ولا تتوقف وشكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة، متسائلًا: «هل الدولة في الفترة من العام 1952 إلى العام 2011 استطاعت أن تقوم بعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي؟».

احنا بنحب أهل بلدنا.. وعايزين نحطهم على دماغنا

وأضاف السيسي، في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ «احنا بنحب أهل بلدنا عايزين نحطهم على دماغنا، احنا بنحترم التنوع والتعدد والاختلاف».

هناك دولة أصبح فيها 16 مليون لاجئ

وحذر الرئيس المصري من تدمير الدول، الأمر الذي يحول الشعوب إلى لاجئين، قائلا إنَّ هناك دولة أصبح فيها 16 مليون لاجئ بينهم 2 مليون في الأردن، و2 مليون في لبنان، و2 مليون في تركيا وفي داخلها معسكرات لاجئين، وبالتالي كيف ستكون هوية أطفال هذه الدولة؟ وتابع بالقول منً كانوا ينظرون للدولة في العام 2010 كان هدفهم تشكيل أجيال من الإرهابيين والمتطرفين يتولون تخريب المنطقة لمدة 50 أو 60 عامًا مقبلة.

الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعًا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.