السيسي: «دي بلدنا واحنا بنحب أهلها وعاوزين نحطهم على دماغنا من فوق»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدولة لم تستطع تحقيق استقرار للنظام السياسي في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، لافتًا إلى أنَّ المجتمع لم يكن مستعدًا لتقبل ذلك بسهولة، وأن القدرة الاقتصادية للدولة لم تستطيع تعزيز هذا المسار، إضافة لحجم التحديات القومية والإقليمية، متسائلًا عن إمكانية مساعدة هذه العوامل في نجاح خطة الدولة في تحقيق استقرار النظام السياسي.

الدولة لم تستطع تحقيق الاستقرار السياسي في عهد عبدالناصر.. وواجهت تحديات وقت السادات

واستكمل الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ «تحقيق الاستقرار السياسي لم يحدث بسبب وفاة عبدالناصر»، لافتًا إلى أنَّ هناك مسارًا آخر وتحديات كبيرة واجهت الرئيس محمد أنور السادات في أدوات وآليات تحقيق الاستقرار السياسي، ومدى تقبل المجتمع لذلك واحتمالات النجاح أو عدمه، «10 سنين وحصل اللي حصل، مع الوضع في الاعتبار إن الأمور بقت متحركة في الدولة والمجتمع».

الجماعات اللي موجودة في المجتمع وبتنخر فيه موجودة ومابتسكتش

وتابع رئيس الجمهورية: «الجماعات اللي موجودة في المجتمع وبتنخر فيه موجودة ومابتسكتش، وبالمناسبة دي شكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة، ومش مصدقين أبدًا ولازم تشوف بعينك عشان تصدق».

واستطرد: «اللي عايز أقوله في كل ما نطرحه هنا ماكانش عندي وسيلة أخرى وعلى قد فهمي وعلى قد النقاش اللي إحنا عملناه، وبالمناسبة إحنا دايمًا بنقعد وبنتكلم كتير قوي، يعني مش الموضوع بيتاخد يقولوا كلمتين، لا إحنا قاعدين، وده شغلنا ودي بلدنا، وإحنا بنحب أهلها وعاوزين نحطهم على دماغنا من فوق.. بس إزاي».