إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من الرقم القومي: مالناش دعوة بدين المواطن

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى أن البداية الحقيقية هي تطبيق الاستراتيجية بجدية والإيمان بها من القائمين عليها في الأصعدة، مشيرًا إلى أننا لم نصل للمرحلة النموذجية لاحترام حرية المعتقد وأننا كمجتمع وقانون نتدخل في عقائد الناس، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة تحترم حرية المعتقد.

البداية الحقيقية تتطلب تطبيق الاستراتيجية بجدية وإيمان القائمين عليها بها

وأضاف الكاتب الصحفي، في كلمة له في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنَّ هناك تداخلاً شديدًا وتنمرًا في المجتمع المصري على الزي، مستنكرًا حساب البعض على الإفطار في رمضان.

بنحاول ندخل الدين في كل شيء.. هذا بيقودنا لمحاولة تديين الدولة وليس مدنية الدولة

وطالب «عيسى» أجهزة الدولة بأن تترك الدين للفرد مع الله وإعادة أصل الدين بجوهره وهو علاقة الفرد بربه مستنكرًا إخراج دار الإفتاء فتاوى عن أسئلة الامتحانات وأمور واقعية تمامًا، مضيفًا: «بنحاول ندخّل الدين في كل شيء وبيقودنا لمحاولة تديين الدولة وليس مدنية الدولة».

عيسى يستنكر مطالبة الطلاب بحفظ آيات قرآنية: فين النصوص المسيحية واليهودية

واستنكر مطالبة الطلاب بحفظ آيات قرآنية وأحاديث نبوية في مادة القراءة والنصوص متسائلًا: «فين النصوص المسيحية والنصوص اليهودية.. ليه يحفظ نص ديني إسلامي ومايحفظش نص ديني قبطي».

وتحدّث «عيسى» عن خانة الديانة، مشيرًا إلى أنَّها شيء حديث فُرض في مصر عام 56، مطالبًا بحذف خانة الديانة من بطاقة المواطن: «ماليش دعوة بدين المواطن خالص، ويقف قدام الخدمة العامة والموظف ولا علاقة للمسؤول بديانة من أمامه».

إبراهيم عيسى يطالب بتطبيق منظومة حقوق الإنسان بنفس الإنجاز المذهل في الناحية العمرانية والاقتصادية

وأشار إلى أنَّ «نشر الثقافة في المجتمع تكون بنشر قرارات كهذه تصدم البعض ولكنها قرارات صحيحة تبني دولة مواطنة بشكل حقيقي وكامل، نستطيع المنافسة في تنمية مصر بها»، مبينًا أنَّ مصر تشهد إنجازًا على الأرض هائل ورهيب، مطالبًا بتطبيق منظومة حقوق الإنسان بنفس الإنجاز المذهل في الناحية العمرانية والاقتصادية.

وأكّد عيسى أنَّ الدولة تقوم بنجاحات رهيبة في مواجهة التنظيمات الإرهابية، متابعًا أنَّ الفكر الإرهابي يمكن أن يدمر المدارس والمصانع، نظرًا لأن تفكيرهم ملغم بالتطرف والفتنة.