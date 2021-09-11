السيسي: لست منحازًا للمرأة.. لكنني أحترمها مثلما أحترم كل المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ البعض يعتقد أنه مُنحاز للمرأة، متابعًا: «لا والله، أنا بحاول أعطي حق تمّ انتهاكه من زمان والناس مش فاهمة، والأسر اتعودت على كده، كل حاجة بتوازن حقيقي، ربنا طالبه وفرضه علينا، لو احنا مسلمين بجد أو لو احنا بشر حقيقيين بجد، إننا نحترم كل الناس والحقوق ونتعامل بأدب بما فيهم المرأة دون تمييز».

لو احنا مسلمين بجد وبشر حقيقيين.. لازم نحترم كل الناس والحقوق

وأضاف «السيسي»، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، أنَّه «إذا لم يكن قانون الأحوال الشخصية يرضى بتوازن وفهم عميق لعورات المجتمع وقضايا المجتمع ويعالجها بكفاءة عالية، وهذا أمر غير سهل، إحنا ممكن ناخد إجراء نتصوره إيجابي لكن نفاجأ إن عوامل الزمن والثقافة والممارسات على الأرض لم تحقق الهدف ده».

ليه تزعل لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي وانت مسلم أو العكس؟

وتابع: «إشكالياتنا اللي كانت موجودة في 2011 هي دي الإشكاليات اللي أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر بما فيها عدم احترام ممارسات وشعائر الآخرين، انت زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي وانت مسلم أو العكس؟، عشان كده الممارسة ماكانتش إننا نصدر قانون، ولكن عملنا ممارسات فعلية تؤكّد احترامنا لعقائد الناس، كل الناس، واحترامنا لعدم الاعتقاد».