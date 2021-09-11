السيسي: أنا عايز مصر قد الدنيا بكل المعايير والقيم.. والله أعلم بما في نفسي

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تدمير الدول وتحويل شعوبها إلى لاجئين، موضحًا: «تصوروا دولة فيها 16 مليون لاجئ بينهم 2 مليون في الأردن، و2 مليون في لبنان، وزيهم في تركيا وجوة معسكرات لاجئين لحوالي 10 ملايين، ومنذ عشر سنوات والولد اللي كان عنده 6 سنين أصبح 16، يا ترى الأمة دي هتبقى عاملة إزاي وهتطلّع لنا إيه! أنا باتكلم بحب شديد لأني عايز البلد قد الدنيا بكل المعايير والقيم.. والله أعلم بما في نفسي».

الرئيس: يا ترى اللي كان بينظر للدولة دي في 2010 كان هدفه تشكيل أجيال من الإرهابيين؟

وأضاف السيسي في كلمة خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: «فيه معسكر في إحدى الدول بياخدوا الأولاد الصغيرين يجوزهم عشان يطلعوا قتلة وأدوات قتل في المجتمعات».

وتابع الرئيس: «يا ترى اللي كان بينظر للدولة دي في 2010 كان هدفه تشكيل أجيال من الإرهابيين والمتطرفين يخربوا في المنطقة لمدة 50 أو 60 سنة جايين! أنت عارف لما مقدرات دولة تتحط في نشر الفكر في المحيط بتاعها هيحصل إيه! ده خطير جدًا، وهذا الموضوع مهم، وأنا كإنسان في كل ما أطرحه أكون صادق فيه».

وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.