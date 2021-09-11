تعرّف على موعد التقديم في الجامعات الخاصة 2021

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن موعد التقديم في الجامعات الخاصة 2021، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في استقبال أوراق الطلاب خلال 24 ساعة ولمدة 3 أيام متتالية، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة 2021، غدًا الأحد، بعد إغلاق باب التنسيق اليوم، موضحًا أنه يجب على الطلاب إنهاء جميع التجهيزات المتعلقة بأوراق التقديم وكذلك المصروفات.

نتيجة التنسيق

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس عندما حدد أيام تسجيل الرغبات حدد موعد التقديم في الجامعات الخاصة 2021، منوهًا إلى أنه جرى التأكيد على أن يتوجه الطلاب عقب إعلان نتيجة التنسيق خلال 24 ساعة، إلى الكليات التي تم ترشيحهم لها من قبَل التنسيق لسداد المصروفات واستكمال الأوراق المطلوبة للتقديم، مضيفًا أن جميع الطلاب بدأوا من الأسبوع الماضي تعديل رغبات الالتحاق بالكليات وفقًا للحدود الدنيا المعلنة.

موعد التقديم في الجامعات الخاصة 2021.. الأسبوع الجاري

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن هناك أكثر من موعد للتقديم في الجامعات الخاصة 2021، الموعد الأول خلال الأسبوع الجاري وهو مخصص لطلاب تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة، والموعد الثاني سيكون مطلع الشهر القادم بعد انتهاء تنسيق طلاب المرحلة الثانية للجامعات الخاصة، بجانب موعد التقديم في إجازة منتصف العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال استقبال الطلاب الفترة المقبلة.

كما أعلنت الجامعات الخاصة تقديم عدد من المنح للطلاب المتفوقين شريطة التفوق في الثانوية العامة 2021 والحصول على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية، مع أحقية أبناء الشهداء في الحصول على المنحة، وأيضًا الطلاب المتفوقين من ذوي الظروف المعيشية الصعبة.