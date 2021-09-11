ختام تنسيق الجامعات الخاصة 2021 اليوم.. والنتيجة غدًا

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن اليوم آخر فرصة لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الخاصة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، موضحًا انه سيتم غلق الموقع مساء اليوم الساعة 5 مساءً، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، مساء الغد، موضحًا أن عدد من سجلوا عبر الموقع حتى الآن بلغ نحو 35 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات.

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنطلق عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، مضيفًا أن هناك استعدادات على أعلى مستوى من قبل اللجان المشكلة بمتابعة أعمال التنسيق، مضيفًا أن هناك لجنة مشكلة تتابع اعمال التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة لرصد أي شكاوى بشأن أعمال التنسيق.

وأوضح «الغر» أن الجامعات ستبدأ في استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة عقب إعلان النتيجة بـ 24 ساعة؛ لاستكمال إجراءات الالتحاق التي من بينها سداد قيمة مصروفات العام الدراسي وفقًا للاشتراطات التي حددتها الجامعات عبر الموقع الإلكتروني.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المؤشرات الأولية لنتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021، تشير إلى اكتمال الأعداد بكليات القطاع الطبي، الطب البشري وطب الأسنان وطب العلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري، مؤكدًا ان هناك متابعة مستمرة من قبل التعليم العالي والبحث العلمي.