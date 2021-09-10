زاد عدد منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر، عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث أعلنت الجامعات عن المنح في إطار استعدادها للعام الدراسي الجديد 2022/2021، التي تقدر بـ5% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بكل كلية، وأكدت الجامعات الخاصة أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية مشجعة للابتكار والتعلم.

منح جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وفرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحًا دراسية لطلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية أو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أو المدارس التجريبية.

منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر

وفر عدد من الجامعات الخاصة، ما يقرب من 140 منحة دراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على فرصة تعليمية مميزة في الجامعات الخاصة، وتكون الدراسة بالساعات المعتمدة، في:

- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة 2021 في مصر

- التفوق في الثانوية العامة 2021.

- الحصول على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

- أحقية أبناء الشهداء في الحصول على المنحة.

- الطلاب المتفوقون من ذوي الظروف المعيشية الصعبة.

منح مؤسسات المجتمع المدني

وتتمثل هذه المؤسات في:

- «بيت الزكاة المصري».

- مؤسسة مصر الخير.

- بيت الصدقات.

- جمعية الأورمان.

منح الجامعة الأمريكية

أعلنت الجامعة الأمريكية، عن 30 منحة دراسية مجانية شاملة لطلاب الثانوية العامة 2021، من المصريين الراغبين في الدراسة.

منح دراسية بجامعة النهضة لأوائل مدارس ستيم

خصصت جامعة النهضة منحا دراسية لأوائل الثانوية العامة من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بكليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال.

منح دراسية بجامعة السلام

أعلنت جامعة السلام، توفير عدد من المنح بكلية طب الأسنان لخريجي الصف الثالث بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي 2020-2021.

منح دراسية بالجامعة البريطانية

وفرت الجامعة البريطانية في مصر، 10 منح بالجامعة لطلاب الثانوية العامة، كما وفرت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 20 منحة بالأكاديمية.