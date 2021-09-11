أحدهما في المجاري.. العثور على جثتين في المنوفية والشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات العثور على هيكل عظمي داخل أحد المصارف في محافظة الشرقية، وجثة طافية بأحد المجاري المائية في المنوفية.

البداية من مركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية، الذي تلقى بلاغًا من شخصين بأنه حال قيامهما بالعمل على تطهير أحد المصارف بدائرة المركز، تم انتشال هيكل عظمى بداخل جوال من القماش من أمام الحاجز الحديدي بالمصرف، وتبين أنه لذكر مجهول وبكامل ملابسه.

تم تشكيل فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفي، وتبين أنه «نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق» وباستدعاء والده، قرر أن الملابس خاصة بنجله وأنه متغيب بتاريخ 4/8/2021 ولم يبلغ بغيابه لاعتياده الغياب عن المنزل وقيامه بالبحث عنه.

وباستكمال الفحص تبين وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى السيدات «متزوجة من أحد الأشخاص»، يقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالإضافة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص «والد المذكورة وأشقاءه، يقيمون جميعًا مركز شرطة الزقازيق».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أنهم شاهدوا المجنى عليه داخل شقة السيدة المشار إليها فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك ووضعه داخل جوال وتحميله على تروسيكل ملك أحدهم وتوجهوا به للمصرف المشار إليه ووضع حجر كبير داخل الجوال وإلقائه حياً بالمياه، وأرشدوا عن مركبة «التروسيكل» المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية

كما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية» طافية بأحد المجارى المائية بدائرة المركز بكامل ملابسها وبها عيار نارى بالظهر.

تم تشكيل بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه من ذوى المعلومات الجنائية فـى مجال تجارة المواد المخدرة وعقب الإفراج عنه قام بترك محل إقامته والذهاب لإحدى المزارع ما بين دائرتى مركز شرطة قويسنا، الباجور، لمزاولة نشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة المركز»، تبين أنهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته «مبلغ مالى - هاتف محمول»، وضبط الآخر حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية وبحوزته «هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجنى عليه لخلافات مالية خاصة بنشاطهم الإجرامي، قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وقاما بنقله بالسيارة قيادة المتهم الآخر للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، عن «السلاح المستخدم – عدد من الطلقات لذات العيار »، وأضافا أن المبلغ المضبوط بحوزة أحدهم من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف للتواصل مع عملائه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.