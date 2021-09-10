هربا من الحر للموت.. غرق طالبين في نيل قنا وانتشال جثة أحدهما

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من انتشال جثة أحد طالبين لقيا مصرعهما غرقا في نهر النيل بقرية «المقربية» بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

بلاغ من الأهالي بغرق الطالبين

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالبين أثناء استحمامهما بنهر النيل بـ«نجع سند» بقرية «المقربية» في قوص.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة واحدة لشخص يدعى محمد محمود فرج الله، 16عاما، وجار البحث عن جثة عبد الله عبده عبدالستار 16 عاما، غرقا بنهر النيل، ونقلت الجثة عن طريق الإسعاف إلى مستشفى قوص المركزي.

الطالبان نزلا للاستحمام هربا من حرارة الجو

وتبين أن الطالبين صديقان، وأثناء استحمامهما اليوم، هربا من ارتفاع درجات الحرارة فغرقا مع بعضهما البعض.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.