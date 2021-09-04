تنفيذ 2000 حكم وضبط 8 قضايا مخدرات في حملات أمنية بالمحافظات

ذكرت وزارة الداخلية، إنه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية، شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

تنفيذ 2346 حكمًا قضائيًا

وأوضحت وزارة الداخلية أنَّ الحملات أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التى من بينها: ضبط 8 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها «كميات من المواد المخدرة المتنوعة»، بحوزة 8 متهمين «لإثنين منهم معلومات جنائية» وتنفيذ 2346 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

استهداف أطراف الخصومات الثأرية بأسيوط

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 10 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم «10 بنادق آلية، كمية من الطلقات».

ضبط سلاح ناري ومواد مخدرة بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

وأكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية اختباء أحد العناصر الإجرامية «عاطل» سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، ومحكوم عليه بالحبس في قضية سرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة - هاتف محمول.

ضبط شخص بالجيزة بتهمة الاتجار في الأسلحة

كما أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام عامل، مقيم بمحافظة الجيزة بالاتجار في الأسلحة النارية، متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 5 أسحلة «فرد محلي»، كمية من الطلقات، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.