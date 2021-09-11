البابا يستقبل السفير المصري الجديد لدى إثيوبيا (صور)

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم السبت، السفير محمد عمر جاد سفير مصر الجديد لدى إثيوبيا.

السفير المصري الجديد خلال أيام في إثيوبيا

وقال القمص إبراهيم موسى، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنه دار الحديث بين البابا والسفير أثناء اللقاء عن علاقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالكنيسة الإثيوبية وتأثيرها في مجريات الأحداث.

ومن المقرر أن يتوجه السفير المصري، خلال أيام إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتسلم مهام منصبه الجديد.

العلاقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعود العلاقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، وبدأ التقليد بأن يقوم بطريرك الإسكندرية بتعيين مطران الكنيسة الإثيوبية من بين الرهبان المصريين ويأخذ المطران الجنسية الإثيوبية بمجرد وصوله إلى مقره وظل هذا التقليد الكنسي معمولا به حتى عام 1950، حيث اشتدت محاولات النزاع للاستقلال بين الكنيستين وهي المحاولات التي زرع بذرتها الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا عام 1935، حتى توصلت الكنيستان في 13 يوليو عام 1948 إلى اتفاق مهد لانفصال واستقلال الكنيسة الإثيوبية؛ حيث قام بطريرك الإسكندرية وقتها البابا يوساب الثاني، برسامة خمسة أساقفة لهذه الكنيسة وفوضهم بانتخاب بطريرك جديد لهم يكون له السلطان لاحقا لرسامة أساقفة جدد لكنيسته.

وفي عام 1950 توفي آخر مطران مصري قبطي بإثيوبيا فرسم البابا يوساب الثاني، البطريرك الـ115 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في القاهرة سنة 1951 أحد الأساقفة الإثيوبيين ويدعى الأنبا باسيليوس كأول أسقف يتولى هذا المنصب، وفى نفس العام قام البطريرك يوساب بترقية الأنبا باسيليوس إلى رتبة مطران مع السماح له بسيامة خمسة من الأساقفة الإثيوبيين، وأعقب ذلك عقد اتفاق عرف باسم بروتوكول سنة 1959 قرر بموجبه البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية، ترفيع مطران إثيوبيا إلى مركز البطريرك (جاثليق)، وحددت رسامته وتنصيبه بواسطة بابا الإسكندرية.