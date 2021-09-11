البابا تواضروس يكرم أوائل الدراسة في الإسكندرية.. الشروط والتسجيل

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، تكريم متفوقي المدينة بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال الفترة المقبلة، بعد التسجيل في رابط تسجيل تكريم البابا تواضروس الثاني للمتفوقين وكتابة البيانات كاملة وبشكل صحيح.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل تكريم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمتفوقي الإسكندرية من خلال توفير رابط التسجيل والشروط والفئات التي سيتم تكريمها.

فئات المتفوقين التي ستكرم من البابا تواضروس في الإسكندرية

- أوائل الثانوية العامة.

- أوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American).

- أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين علي 100% فقط.

- أوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية.

- أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف.

- الحاصلين على شهادات عليا دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

شروط من سيتم تكريمهم بيد البابا تواضروس في الإسكندرية

- وفقا لما أعلنته بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية فإن أخر موعد لتسجيل البيانات يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، ولن تستقبل أي بيانات ترد بعد هذا الوقت.

- سيجرى الاتصال تليفونيا بكل من سيتم تكريمهم بصورة شخصية على رقم التليفون الشخصي.

- كل من سيكرم في اللقاء سيأخذ دعوتين حضور لعدد اثنين مرافقين ودعوة شخصية له.

- لن يتم السماح بحضور اللقاء لأى شخص بدون دعوة شخصية بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

- بسبب الإجراءات الاحترازية يشترط الحضور بغطاء وجه طبى mask وكحول أو مُعقم لليدين.

- يلتزم المدعو باتباع تعليمات لجنة النظام للجلوس في المقاعد المخصصة لكل فرد.

- يجب حضور الشخص المكرم بمكتب الأمانة العامة للشباب بالإسكندرية في اليوم الذى سيحدد تليفونيا.

- يمكن لأي شخص متابعة اللقاء على القنوات الفضائية CTV - AGHAPY - ME sat الناقلين للقاء مباشرة.

- الحضور في يوم اللقاء قبل الساعة الرابعة مساء.

- للاستفسار والاستعلام الاتصال على 01205050049.

- لن يتم الالتفات لأي استمارة بيانات لم يتم التواصل مع أصحابها.