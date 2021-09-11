استئصال ورم سرطاني بفك طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة سوهاج

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، زيارة إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على حالة طفلة من قرية «مزاته» بمركز جرجا، تبلغ من العمر 12 عامًا وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت تعاني من ورم سرطاني مرتجع بالفك السفلي، وتم إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال الورم بواسطة فريق طبي بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة، وذلك بعد مناشدة شقيقها الأكبر المسؤولين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وخلال الزيارة اطمأن الدكتور مصطفى عبد الخالق، على الوضع الصحي للطفلة، واستقرار حالتها، بعد نجاح العملية الجراحية، حيث سبق لها إجراء عملية جراحية منذ عام، ولكن تجدد الورم مرة أخرى وتفاقم لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على تناول الطعام أو الشراب، موجهاً شكره للفريق الطبي الجراحي والمعالج للحالة، وكذلك لأعضاء الهيئة التمريضية، ومتمنياََ للمريضة الشفاء العاجل.

استقبال الطفلة بعد نشر شقيقها مناشدة

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه تم استقبال الطفلة بعد نشر شقيقها مناشدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتوجيهات القائم بأعمال رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم، حيث تبين بعد الفحص والمتابعة ومناظرة الأشعة وجود ورم بعظام الفك السفلي، وعلى الفور تم وضع خطة التدخل الجراحي وخاصة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من مرض الشلل الدماغي، مما يزيد من تعقيد التعامل معها، وكذلك تعقيد التدخل الجراحي والتخدير.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أنه بعد إجراء الفحوصات والاشعات اللازمة للطفلة، تقرر تجهيزها ودخولها لغرفة العمليات، حيث أجرى الجراحة فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين التابعة لقسم الجراحة العامة بالتعاون مع قسم التخدير، موضحاً أنه تم استئصال نصف الفك السفلي وعمل استعاضه للفك بواسطة شريحة تيتانيوم لإعادة بناء الفك.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي أستاذ ومدير وحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة، والمشرف على إجراء الجراحة، أن العملية استغرقت حوالي أربع ساعات، وتم نقل المريضة لغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة، وعند استقرار حالتها نقلت لغرف الحجز المقررة لها، وهي الآن بحالة صحية جيدة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي من وحدة جراحة الوجه والفكين ضم كلاً من الدكتور «طارق فتوحي أستاذ مساعد، والدكتور إسلام عامر مدرس والمشرف العام على الوحدة، الدكتور محمود صبحي مدرس مساعد، الدكتور حاتم الشاذلي أخصائي جراحة ، الدكتور محمود فهمي طبيب مقيم»، كما تضمن طاقم التخدير «الدكتور حسام حسن، الدكتور إسلام العسيري، الدكتور محمود عادل، الدكتور أندرو رمسيس، الدكتورة آية العطيفي، الدكتور هيثم محمد، الدكتور محمد يوسف، إضافة إلى طاقم التمريض، أسماء شحات، وأحمد شاكر» .