قافلة جامعة سوهاج البيطرية تنطلق لقرية آبار الملك وتعالج 560 حالة

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية لقرى ومراكز المحافظة، حيث نظمت الكلية قافلتها إلى قرية آبار الملك بمركز أخميم، لتأدية مهامها ودورها الخدمي تجاه المجتمع، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، وقال إن القافلة ناظرت 560 من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، إضافة إلى فحص 78 من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية فى البيوت، وتم فحص جميع الحالات وصرف العلاج لها بالمجان.

وأكد «عبد الخالق» أنه يتم تنظيم العديد من القوافل المجانية لخدمة القري الأكثر احتياجاً، وتسخير كل إمكانيات الجامعة وتقديم كل الخدمات مجاناً، للتيسير على أهالي هذه القرى وذلك تماشياً مع توجهات الدولة.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد الكلية، أنه شارك بالقافلة معهد بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث تم تقديم كل الخدمات والاستشارات البيطرية للمربين، لافتاً إلى أنه تم أيضا أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها، وكيفية الحد منها، وإجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت للتدخل الجراحي.

أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصين يشاركون في القافلة

وقال الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إنه شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصين في الأمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات، وأمراض الدواجن وغيرها من التخصصات، مضيفاً أن لهذه القوافل دور مهم في التدريب العملي للطلاب، حيث تم تدريبهم على طرق الفحص والعلاج وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل مع أصحابها.