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تبدأ اليوم.. مواعيد تسليم قطع أراضي مدينة السادات للفائزين بها

يستمر التسليم حتى 26-1-2022

كتب:

منة عبده
07:17 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

يبدأ جهاز تنمية مدينة السادات، اليوم الأحد الموافق 12/9/2021، في تسليم قطع أراضي (بيت الوطن – الإسكان الاجتماعي – الإسكان المميز)، للفائزين بها بمناطق مختلفة، داخل مدينة السادات، ويستمر تسليم قطع الأراضي للفائزين بها داخل المدينة، حتى يوم الأربعاء 26/1/2022.

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم قطع الأراضى للفائزين بها، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة السادات.

مواعيد تسليم قطع الأراضي للفائزين بها

- تسليم قطع أراضي بيت الوطن من 1 : 25، غدا الأحد 12/9/2021.

- القطع من 26 : 41، يوم الاثنين 13/9/2021.

- قطع أراضي الإسكان المميز بحي الروضة، من 1708 : 1738، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

- القطع من 1739 : 1768، يوم الأربعاء 15/9/2021.

- القطع من 1770 : 1798، يوم الخميس 16/9/2021.

- القطع من 1801 : 1828، يوم الأحد 19/9/2021.

- القطع من 1832 : 1844، يوم الاثنين 20/9/2021.

- القطع من 1 : 30، يوم الثلاثاء 21/9/2021.

- القطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 22/9/2021.

- القطع من 61 : 90، يوم الخميس 23/9/2021.

- القطع من 91 : 120، يوم الأحد 26/9/2021.

- القطع من 121 : 150، يوم الاثنين 27/9/2021.

- القطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

- القطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 29/9/2021.

- القطع من 211 : 240، يوم الخميس 30/9/2021.

- القطع من 241 : 270، يوم الأحد 3/10/2021.

- القطع من 271 : 300، يوم الاثنين 4/10/2021.

- القطع من 301 : 330، يوم الثلاثاء 5/10/2021.

- القطع من 331 : 360، يوم الأحد 10/10/2021.

- القطع من 361 : 390، يوم الاثنين 11/10/2021.

- القطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 12/10/2021.

- القطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 13/10/2021.

- القطع من 451 : 480، يوم الخميس 14/10/2021.

- القطع من 481 : 510، يوم الأحد 17/10/2021.

- القطع من 511 : 540، يوم الاثنين 18/10/2021.

- القطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 19/10/2021.

- القطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 20/10/2021.

- القطع من 630 : 601، يوم الأحد 24/10/2021.

- القطع من 631 : 660، يوم الاثنين 25/10/2021.

- القطع من 661 : 690، يوم الثلاثاء 26/10/2021.

- القطع من 691 : 720، يوم الأربعاء 27/10/2021.

- القطع من 721 : 750، يوم الخميس 28/10/2021.

- القطع من 751 : 780، يوم الأحد 31/10/2021.

- القطع من 781 : 810، يوم الاثنين 1/11/2021.

- القطع من 811 : 840، يوم الثلاثاء 2/11/2021.

على أن يتم تسليم باقى القطع للفائزين بها تباعا. 

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