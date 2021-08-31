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اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة

يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء 16/11/2021

كتب:

منة عبده
07:27 ص | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

يبدأ جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، اليوم الثلاثاء 31/8/2021، وحتى يوم الثلاثاء 16/11/2021، في تسليم 1252 قطعة أرض، ضمن قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا) بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية، وتم تخصيص يومي الأربعاء 17/11/2021، والخميس 18/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام خلال فترة التسليم. 

وترصد السطور التالية، مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة.

مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السكنية 31، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 31/8/2021.

- والقطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 1/9/2021.

- القطع من 51 : 78، يوم الخميس 2/9/2021.

- القطع بالمجاورة السكنية 32، من 1 : 25، يوم الأحد 5/9/2021.

- القطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/9/2021.

- القطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/9/2021.

- القطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/9/2021.

- القطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/9/2021.

- القطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/9/2021.

- القطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/9/2021.

- القطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

- القطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/9/2021.

- القطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/9/2021.

- القطع من 251 : 275، يوم الأحد 26/9/2021.

- القطع من 276 : 300، يوم الإثنين 27/9/2021.

- القطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

- القطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 29/9/2021.

- القطع من 351 : 382، يوم الخميس 30/9/2021. 

- تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة السكنية 33، من 1 : 25، يوم الأحد 3/10/2021.

- القطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/10/2021.

- القطع من 51 : 81، يوم الثلاثاء 5/10/2021.

- القطع بالمجاورة 34 ، من 1 : 25، يوم الأربعاء 6/10/2021.

- القطع من 26 : 50، يوم الأحد 10/10/2021.

- القطع من 51 : 75، يوم الإثنين 11/10/2021.

- القطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 12/10/2021.

- القطع من 101 : 125، يوم الأربعاء 13/10/2021.

- القطع من 126 : 150، يوم الخميس 14/10/2021.

- القطع من 151 : 175، يوم الأحد 17/10/2021.

- القطع من 176: 200، يوم الإثنين 18/10/2021.

- القطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 19/10/2021.

- القطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 20/10/2021.

- القطع من 251 : 275، يوم الأحد 24/10/2021.

- القطع من 276 : 300، يوم الإثنين 25/10/2021.

- القطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 26/10/2021.

- القطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 27/10/2021.

- القطع من 351 : 376، يوم الخميس 28/10/2021.

- تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 35، من 1 : 25، يوم الأحد 31/10/2021.

- القطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1/11/2021.

- القطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2/11/2021.

- القطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3/11/2021.

- القطع من 101 : 125، يوم الخميس 4/11/2021.

- القطع من 126 : 150، يوم الأحد 7/11/2021.

- القطع من 151 : 175، يوم الإثنين 8/11/2021.

- القطع 176 : 200، يوم الثلاثاء 9/11/2021.

- القطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 10/11/2021.

- القطع من 226 : 250، يوم الخميس 11/11/2021.

- القطع من 251 : 275، يوم الأحد 14/11/2021.

- القطع من 276 : 300، يوم الإثنين 15/11/2021.

- القطع من 301 : 335، يوم الثلاثاء 16/11/2021.  

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