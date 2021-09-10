مأساة في «نيل سوهاج».. شاب حاول إنقاذ خطيبته فغرق معها

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج من جهودها لانتشال جثتي شاب وخطيبته،غرقا في نهر النيل بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وأكد شهود العيان في المنطقة أن الشاب وخطيبته كانا يتناولان الطعام على ضفة نهر النيل، وأثناء سير الفتاة اختل توازنها وسقطت في المياه ونزل خطيبها محاولا إنقاذها إلا أنه غرق معها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، ويجري تمشيط المنطقة للعثور على الجثتين.

الشاب عمره 18 عاما.. وخطيبته 17

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا بغرق شخصين في نهر النيل أمام قرية فاو غرب دائرة مركز طما شمال سوهاج، وتم الدفع بسيارة إسعاف للمنطقة وإبلاغ السلطات الأمنية، وكلف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بانتقال قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين من مياه النهر.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات فرع بحث الشمال، وتبين من المعاينة والفحص غرق كل من «نصرى. م» 18 عامًا، وخطيبته «نصرة. ح. ق» 17 عامًا، ويقيمان بدائرة مركز طما، أثناء خروجهما للتنزه، برفقة أسرتيهما، وأشارت التحريات إلى أنه أثناء تواجدهما على حافة النيل انزلقت قدماهما ولقيا مصرعهما غرقًا، جارٍ تكثيف الجهود لانتشال الجثتين، بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأكد شهود العيان بالمنطقة أن الفتاة كانت تتنزه برفقة خطيبها وأسرتيهما، وتناولا الطعام على ضفة النهر وأثناء سير الشاب وخطيبته اختل توازنها وسقطت في نهر النيل وسارع خطيبها محاولا إنقاذها إلا أنه غرق معها.