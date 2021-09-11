أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمّن مجموعة من المحاور الأساسية لمفهوم حقوق الإنسان الشامل في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتُعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان.

وتمثلت أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم، خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في بناء أساس عملاق من الثقة في قدرة الدولة المصرية على التحرك بمعدلات غير مسبوقة لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- 2011 كانت إعلانًا لشهادة وفاة الدولة المصرية.

- لازم تكونوا عارفين إن حركة التنمية العالية أساس للبناء عليها.

- هناك مقاربات تنظيرية مهمة لكن فيه مقاربات تنفيذية أهم.

- نستطيع قول كلام جميل ومرتب لكن إزاي نحول ده لممارسات فعلية؟

- أحترم عدم الاعتقاد «لو واحد قال لي أنا مش مسلم ولا مسيحي ولا يهودي» هو حر.

- تجنبت الصدام مع المؤسسة الدينية التي رفضت توثيق الطلاق.

- على مدى 90 و100 سنة «المجتمع كان بيتمّ صبغه بفكر محدد».

- دي بلدنا وإحنا بنحب أهلها وعاوزين نحطهم على دماغنا من فوق.

- سعينا لبناء أساس عملاق من الثقة في قدرة الدولة المصرية على التحرك بمعدلات غير مسبوقة.

- التشريع في بعض الحالات «هياخد زمن علشان ينجح خصوصًا لما يبقى فيه مُساءلة».

- نحترم التنوع ونحترم التعدد ونحترم الاختلاف.

- إذا أراد أحد أن يفرض آراءه الثقافية على المجتمع نقوله له لأ.

- في دولة فيها مخيم «بيخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم علشان يطلعوا متطرفين».

- قانون الأحوال الشخصية لازم يوازن بين الأطراف ويعالج كل العورات.

- دولة زي مصر محتاجة إنفاق عام سنوياً لا يقل عن تريليون دولار.

- لو فيه تريليون دولار موجودين سنوياً «حاسبوني وحاسبوا الحكومة».

- إحنا بننقد ذاتنا وأرجو يا مصريين أن تفهموا كلامي لأنه كلام مخلص وشريف وواعي.

- يا ترى المنظمات الحقوقية في العالم تعرف حجم التحديات اللي بتواجهنا؟!

- اللي بيحصل دلوقتي خطوة من ألف خطوة لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.