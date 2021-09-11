«نور الدين» يتفقد الأعمال الجارية بطريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الأعمال الجارية في إنشاء المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، بطول 10 كيلو مترات، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه بالتنسيق مع هيئة الطرق، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الطريق على 3 مراحل في 3 قطاعات، بالإضافة إلى إنشاء الأنفاق والكباري السطحية، مشدداً على سرعة الانتهاء من الطريق، لتيسير الحركة المرورية بين كفر الشيخ ودسوق، وشبكة الطرق المتصلة بالطريق.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، اليوم، إن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يُعد محورا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه أهم مشروعات البنية الأساسية لربط طرق محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.

الطريق يربط بين كفر الشيخ ودسوق

يذكر أن الطريق محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، حيث يسهل الربط والحركة المرورية وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام، ويتابع المهندس أحمد سامى أنور، مهندس المشروع، وإيهاب وهدان والمهندس خالد عثمان بالشركة المنفذة أعمال الإنشاءات.

من جهة أخرى، قدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشیخ، واجب العزاء لأسرة الفقيد سامح ابراهيم رضوان، مسئول الاتصال السياسي، بالديوان العام بالمحافظة، اليوم، بمنزل العائلة بقرية صندلا، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد السماحي ، المتحدث الرسمي للمحافظة، ووفد من المحافظة.

يشار إلى أن الفقيد توفي في حادث الخميس الماضي جراء حادث تصادم دراجة نارية، كان يقودها بالقرب من «الكوبري الأزرق» شرق مدينة كفر الشيخ، حيث صدمته سيارة نقل مسرعة من الخلف.