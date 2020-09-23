إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق دسوق - كفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل، على طريق دسوق - كفر الشيخ، أمام قرية الفار، ونُقل المصابون إلى مستشفى دسوق العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق، بانقلاب سيارة نصف نقل على طريق دسوق - كفر الشيخ، وانتقلت قوة أمنية لتسيير الحركة المرورية، كما جرى الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق أدت إلى انقلاب السيارة.

وتبين أن المصابين هم "أحمد محمد خيري، 11 عاما، عبدالرحمن أكرم عبدالعاطي، 16 عاما، محمد مصطفى محمد إبراهيم، 15 عاما، وبدر علي بدر، 28 عاما، عبدالمحسن نبيل الليثي، 35 عاما، إبراهيم السيد عيسى، 45 عاما".

ونُقل المصابون إلى مستشفى دسوق العام، وجارٍ عمل الفحوصات والأشعة اللازمة والإسعافات الأولية باستقبال المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.