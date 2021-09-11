وفد من طب جنوب الوادى يتفقد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

زار وفد طبي من كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم السبت، لبحث سبل التعاون المشترك بين مستشفى شفاء الأورمان وكلية الطب بجامعة جنوب الوادي.

وفد من كلية الطب يزور «شفاء الأورمان»

ضم الوفد الطبي بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي، الدكتور على عبد الرحمن عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادى ، كما ضم الدكتور نزار محمد أستاذ جراحة الأطفال، فضلًا عن حضور الدكتور حمدى تمام استاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي.

واستقبل قيادات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام مجانًا بطيبة، وفد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، حيث رافقوهم للقيام بجولة تفقدية داخل أقسام المستشفى للتعرف على كيفية استقبال وتسجيل المرضى الجدد وأقسام الإشعاعي والكيماوي فضلًا عن تفقد الصيدلة الإكلينيكية، وتفقد كذلك قسم علاج اليوم الواحد، وعدد من الأقسام الأخرى داخل المستشفى.

عميد طب يُعرب عن سعادته بالزيارة

وعبر الدكتور علي عبدالرحمن، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، عن سعادته لوجوده في هذا الصرح الطبي الكبير بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر لعلاج مرضى الأورام السرطانية بالمجان، موجًها الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل مستشفى شفاء الأورمان على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى.

وفي نفس السياق، أعرب، محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة قيادات كلية الطب بجامعة جنوب الوادي لمستشفى شفاء الأورمان، مؤكدًا، على ترحيب المستشفى بأى تعاون مثمر بينها وبين كافة المؤسسات الطبية بالتالي سينعكس بشكل إيجابي على المرضى داخل المستشفى.