سوابق وحصل على أموال.. أمن الأقصر يفضح صاحب أكاديمية تمنح شهادات مزورة

في واقعة غريبة أتخذ مُسجل وله معلومات جنائية مهنة التدريس طريقًا للحصول على المال داخل محافظة الأقصر، وأنشأ كيانا تعليميا وهميا لتقديم الدورات والكورسات التعليمية للدارسين في مقابل الحصول على مبالغ مالية، ولم يكتفِ بذلك، بل منح الدارسين شهادات مزورة عقب حصولهم على الدورات التدريبية في المجالات المختلفة، على أمل الحصول على وظائف داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، حتى زاد عدد الدارسين وزادت الشبهات حوله.

بداية الواقعة.. ورود معلومات لـ أمن الأقصر

بدأت الواقعة، بورود معلومات لمديرية أمن الأقصر، بقيام أحد الأشخاص، مُسجل، وله معلومات جنائية وُمتهم كذلك في عدة قضايا بإدارة كيان تعليمي وهمي وبدون ترخيص يقوم من خلاله بالنصب على المواطنين والدارسين، بتقديم دورات تدريبية لهم في مجالات متنوعة، ولم يكتف بذلك بل منحهم شهادات مزورة والتي تؤكد حصولهم على هذه الكورسات في الكيان التعليمي الذي يُديره.

المتهم أنشأ الكيان الوهمي لتقديم الكورسات

الأجهزة الأمنية قامت بإجراء التحريات حول هذه الواقعة، وتأكد لها تأسيس المتهم لكيان وهمي تعليمي، يقوم خلاله بتقديم الكورسات التعليمية والدورات بمقابل مادي، وهو متهم في عدة قضايا سابقة، وله معلومات جنائية، وعلى إثر ذلك اتخذت الإجراءات القانونية ضده.

ومع تقنين الإجراءات الأمنية التي قامت بها مديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، استهدف مقر الأكاديمية التي يُديرها هذا الشخص، وألقى القبض عليه، كما عُثر بحوزته داخل الأكاديمية، على عدد من الشهادات الدراسية تحتوي على أسماء مختلفة ومنسوب صدورها لعدة جهات متنوعة، فضلًا عن عدد من الشهادات بدون بيانات ومنسوب صدورها كذلك لعدة جهات، بالإضافة إلى عدد 9 كشوفات تحتوي على أسماء الدارسين بالأكاديمية الوهمية.

«الداخلية» تضبط جهاز كمبيوتر وشهادات مزورة

كما ضبطت الأجهزة الأمنية في مقر الأكاديمية المزعومة، عدد 3 دفاتر استلام نقدية، مع عدد 15 بطاقة إثبات شخصية خاصة بمن درسوا فيها، بالإضافة إلى عدد 19 نموذجا للتعليم الدولي خالية من أي بيانات، ومنسوب صدورها لإحدى الجامعات الدولية، فضلًا عن جهاز كمبيوتر، وبفحصه تضمن احتواءه على مواد وبرامج تستخدم في إنتاج الشهادات المزورة.